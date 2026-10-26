D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI COTIGNOLA
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI COTIGNOLA
Roma, 26 ottobre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 26, alle 5:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in uscita per chi proviene da Ravenna città.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Lugo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.