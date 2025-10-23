D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BAGNACAVALLO
Roma, 23 ottobre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 23, alle 5:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Bagnacavallo, in uscita per chi proviene da Ravenna.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Fornace Zarattini o di Lugo Cotignola.