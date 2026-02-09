D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS16. RAMO ALLACCIAMENTO SS16/D14: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA D14
Roma, 9 febbraio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna e sul Ramo di allacciamento SS16 Adriatica/D14, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla D14 Diramazione per Ravenna, sarà chiuso, per chi proviene dalla SS309 Romea, il ramo di immissione sulla SS16 Adriatica, verso Rimini.
Sul Ramo di allacciamento SS16 Adriatica/D14, sarà chiusa, per chi proviene da Rimini, l’immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14 Bologna-Taranto.
In alternativa alle suddette chiusure, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.