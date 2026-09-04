D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI FORNACE ZARATTINI
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI FORNACE ZARATTINI
Roma, 4 settembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 7 alle 5:00 di martedì 8 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in uscita per chi proviene da Ravenna.
In alternativa si consiglia lo svincolo Bagnacavallo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.