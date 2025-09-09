D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI LUGO
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI LUGO
Roma, 9 settembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo.