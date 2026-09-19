D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI LUGO
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI LUGO
Roma, 19 settembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 22 alle 5:00 di mercoledì 23 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in uscita per chi proviene da Ravenna.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cotignola.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.