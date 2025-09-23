D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
Roma, 23 settembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in uscita per chi proviene da Ravenna, per consentire attività di ispezione del cavalcavia di svincolo.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo.