D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
Roma, 13 aprile 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in uscita per chi proviene da Ravenna.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo.