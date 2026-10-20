D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI COTIGNOLA
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI COTIGNOLA
Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in uscita per chi proviene da Ravenna.
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Lugo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.