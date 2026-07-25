D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BAGNACAVALLO
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BAGNACAVALLO
Roma, 25 luglio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29, sarà chiuso lo svincolo di Bagnacavallo, in uscita per chi proviene da Ravenna.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Fornace Zarattini.