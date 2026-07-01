D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BAGNACAVALLO
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BAGNACAVALLO
Roma, 1 luglio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 2 alle 5:00 di venerdì 3 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Bagnacavallo, in uscita per chi proviene da Ravenna e dalla A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire ai seguenti svincoli:
per chi proviene da Ravenna: Fornace Zarattini;
per chi proviene dalla A14: Lugo Cotignola.