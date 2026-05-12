D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BAGNACAVALLO
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BAGNACAVALLO
Roma, 12 maggio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Bagnacavallo, in uscita per chi proviene da Ravenna e dalla A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:
per chi proviene da Ravenna: Fornace Zarattini.
Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’uscita di Cotignola, per chi proviene da Ravenna, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza;
per chi proviene dalla A14: Lugo.