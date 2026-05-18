D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BAGNACAVALLO
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BAGNACAVALLO
Roma, 18 maggio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 20 alle 5:00 di giovedì 21 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Bagnacavallo, in uscita per chi proviene da Ravenna e dalla A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo Fornace Zarattini.
Si ricorda la chiusura in modalità continuativa dello svincolo di Cotignola, in uscita per chi proviene da Ravenna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.