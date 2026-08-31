D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS16. RAMO ALLACCIAMENTO SS16/D14: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D14
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS16. RAMO ALLACCIAMENTO SS16/D14: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D14
Roma, 31 agosto 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna e sul Ramo di allacciamento SS16 Adriatica/D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 2 alle 5:00 di giovedì 3 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla D14 Diramazione per Ravenna:
-sarà chiuso, per chi proviene dalla SS309 Romea, il Ramo di immissione sulla SS16 Adriatica, verso Rimini.
Sul Ramo di allacciamento SS16 Adriatica/D14 Diramazione per Ravenna:
-sarà chiusa, per chi proviene da Ferrara, l’immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini, sulla D14 Diramazione per Ravenna.