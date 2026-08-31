D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS16 ADRIATICA
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SS16 ADRIATICA
Roma, 31 agosto 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 3 alle 5:00 di venerdì 4 settembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla SS309 Romea, il Ramo di immissione sulla SS16 Adriatica, verso Ferrara.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.