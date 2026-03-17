D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A14
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A14
Roma, 17 marzo 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 marzo, sarà chiuso, per chi proviene da Ravenna, il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Bologna.
In alternativa si consiglia di immettersi in A14 verso Ancona, uscire a Faenza, al km 64+500 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna.