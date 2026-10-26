D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A14 VERSO ANCONA
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A14 VERSO ANCONA
Roma, 26 ottobre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Ravenna, il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.
In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare in A14 alla stazione di Faenza, verso Ancona.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.