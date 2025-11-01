D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A14 BOLOGNA-TARANTO
Roma, 1 ottobre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 4 alle 5:00 di mercoledì 5 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Ravenna, il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare in A14 alla stazione di Faenza, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Ancona.