D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SSA16 ADRIATICA

Roma, 8 aprile 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, martedì 8, alle 6:00 di mercoledì 9 aprile, sarà chiuso, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, il ramo di immissione sulla SS16 Adriatica, verso Ferrara.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo o di Fornace Zarattini.