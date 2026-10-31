D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI FORNACE ZARATTINI
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI FORNACE ZARATTINI
Roma, 31 ottobre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 novembre, sarà chiusa la stazione di Fornace Zarattini, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Bagnacavallo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.