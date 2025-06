D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER TRE ORE L’IMMISSIONE SULLA SS16. RAMO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA/D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA PER TRE ORE L’IMMISSIONE SULLA D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA

Roma, 4 giugno 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna e sul Ramo di allacciamento SS16 Adriatica/D14 Diramazione per Ravenna, dalle 4:00 alle 7:00 di giovedì 5 giugno, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla D14 Diramazione per Ravenna:

-sarà chiuso per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, il ramo di immissione sulla SS16 Adriatica, verso Rimini. Sul Ramo di allacciamento SS16 Adriatica/D14 Diramazione per Ravenna:

-arà chiusa, per chi proviene da Rimini, l’immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso Ravenna.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini, sulla D14 Diramazione per Ravenna.