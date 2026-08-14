D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA L’USCITA DELLO SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA L’USCITA DELLO SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
Roma, 14 agosto 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, dalle 6:00 di lunedì 17 alle 14:00 di venerdì 21 agosto, in modalità continuativa.
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo.