D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA L’USCITA DELLO SVINCOLO DI COTIGNOLA
Roma, 12 novembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previste nell’ambito del piano di ammodernamento dello svincolo, condiviso con le istituzioni del territorio, sarà chiusa l’uscita di Cotignola, per chi proviene da Ravenna, dalle 21:00 di giovedì 13 novembre.
La riapertura, ad oggi, è programmata per la seconda metà di febbraio 2026.
In alternativa, si potrà uscire allo svincolo di Lugo o di Bagnacavallo.