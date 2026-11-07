D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA L’IMMISSIONE SULLA SS16 ADRIATICA
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA L’IMMISSIONE SULLA SS16 ADRIATICA
Roma, 7 novembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione sottovia, sarà chiuso, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, il Ramo di immissione sulla SS16 Adriatica, verso Ferrara, dalle 21:00 di martedì 10 novembre alle 5:00 di venerdì 4 dicembre, in modalità continuativa.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.