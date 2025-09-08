D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA L’ENTRATA DI COTIGNOLA VERSO LA A14 BOLOGNA-TARANTO
Roma, 8 settembre 2025 – Sulla Diramazione per Ravenna (D14), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 8 settembre, alle 5:00 di lunedì 15 dicembre, sarà chiuso in modalità continuativa lo svincolo di Cotignola, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consigliano gli svincoli di Bagnacavallo o di Lugo.