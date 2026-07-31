D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
Dalle 6:00 di lunedì 3 alle 21:00 di giovedì 6 agosto, in modalità continuativa
Roma, 31 luglio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in entrata verso Ravenna, dalle 6:00 di lunedì 3 alle 21:00 di giovedì 6 agosto, in modalità continuativa.
In alternativa entrare allo svincolo SS16 Adriatica.