D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: ANNULLAMENTO DEVIAZIONE IN USCITA ALLO SVINCOLO DI LUGO
Roma, 12 settembre 2025 – Sulla Diramazione per Ravenna (D14), è stato annullato il provvedimento di deviazione in uscita allo svincolo di Lugo, per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso la A14 Bologna-Taranto, che era previsto dalle 22:00 di questa sera, venerdì 12, alle 6:00 di sabato 13 settembre.
Di conseguenza lo svincolo di Cotignola, in uscita provenendo da Ravenna, sarà regolarmente raggiungibile.