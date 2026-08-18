D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA USCITA SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA USCITA SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
Roma, 18 agosto 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, la chiusura dell’uscita dello svincolo di Fornace Zarattini, per chi proviene da Ravenna, inizialmente prevista dalle 21:00 di mercoledì 19 alle 5:00 di giovedì 20 agosto, sarà effettuata dalle 21:00 di mercoledì 26 alle 5:00 di giovedì 27 agosto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo.