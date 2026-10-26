D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI

Roma, 26 ottobre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, è stato aggiornato il programma di chiusura dello svincolo di Fornace Zarattini.

Il suddetto svincolo sarà chiuso, dalle 21:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 ottobre, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Ravenna e dalla A14, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.