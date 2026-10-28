D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
Roma, 28 ottobre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, è stato aggiornato il programma di chiusura dello svincolo di Fornace Zarattini.
Il suddetto svincolo sarà chiuso dalle 21:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 ottobre, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.