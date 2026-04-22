D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: AGGIORNAMENTO CHIUSURA USCITA SVINCOLO DI COTIGNOLA
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: AGGIORNAMENTO CHIUSURA USCITA SVINCOLO DI COTIGNOLA
Roma, 22 aprile 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, rimane chiuso, in modalità continuativa, lo svincolo di Cotignola, in uscita per chi proviene Ravenna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti nell’ambito del piano di ammodernamento dello svincolo.
La riapertura è prevista alle 22:00 di venerdì 22 maggio e, comunque, fino al termine dei lavori.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lugo o di Bagnacavallo.