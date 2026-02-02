D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA TRATTO ALLLACCIAMENTO A14-LUGO VERSO RAVENNA
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA TRATTO ALLLACCIAMENTO A14-LUGO VERSO RAVENNA
Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, è stato aggiornato il programma di chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Lugo, verso Ravenna.
Il suddetto tratto sarà chiuso, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 febbraio;
-dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 d sabato 7 febbraio.
Contestualmente saranno chiusi i rami di allacciamento che dalla A14 Bologna-Taranto immettono sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso Ravenna.
Inoltre, per chi proviene dalla A14, non sarà raggiungibile l’uscita di Cotignola e di Lugo.
In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti itinerari:
per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Ravenna, uscire alla stazione di Imola, al km 50+100 della A14, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SP253 (Massa Lombarda – Sant’Agata sul Santerno), via Piratello, SP95 via X Aprile, via Madonna di Genova ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Cotignola;
per chi proviene da Ancona ed è diretto verso Ravenna, uscire alla stazione di Faenza, al km 64+500 della A14, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.