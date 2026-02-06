D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA SVINCOLO DI COTIGNOLA

Roma, 6 febbraio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, è stato aggiornato il programma di chiusura dello svincolo di Cotignola.

Il suddetto svincolo, già chiuso in modalità continuativa, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Ravenna, sarà chiuso anche in uscita, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, dalle 5:00 di lunedì 9 febbraio.

Le chiusure si sono rese necessarie per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previste nell’ambito del piano di ammodernamento dello svincolo, condiviso con le istituzioni del territorio.

La riapertura dell’entrata verso la A14 Bologna-Taranto è prevista alle 5:00 di lunedì 9 febbraio, mentre le riaperture dell’uscita dalla A14 Bologna-Taranto e da Ravenna, sono previste rispettivamente alle 22:00 di venerdì 13 febbraio e alle 5:00 di domenica 15 febbraio.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lugo o di Bagnacavallo.