D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA DELL’USCITA DELLO SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA DELL’USCITA DELLO SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
Roma, 21 agosto 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, è stato aggiornato il programma di chiusura dello svincolo di Fornace Zarattini.
Il suddetto svincolo, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, dalle 6:00 di lunedì 24 alle 14:00 di venerdì 28 agosto, in modalità continuativa.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo.