D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI

Roma, 11 dicembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, è stato aggiornato il programma di chiusura dello svincolo di Fornace Zarattini.

Il suddetto svincolo sarà chiuso, in entrata e in uscita, nelle due notti di giovedì 11 e venerdì 12 dicembre, con orario 21:00-5:00, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo o allo svincolo Quadrifoglio SS16 Adriatica.