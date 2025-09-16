D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 16 settembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, necessarie per consentire lavori di pavimentazione, come di seguito indicato:

-dalle 21:00 di martedì 16 alle 5:00 di mercoledì 17 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’uscita di Cotignola, per chi proviene da Ravenna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lugo, percorrere la SP95, via Madonna di Genova, SP7, via Pana, SP72, via San Silvestro ed entrare in A14 alla stazione di Faenza;

-nelle due notti di mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Cotignola e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in entrata verso la A14.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 e entrare in A14 alla stazione di Faenza.