D14 DIRAMAZIONE DI RAVENNA: MODIFICATO ORARIO CHIUSURA AREA DI SERVIZIO SANT’EUFEMIA OVEST
D14 DIRAMAZIONE DI RAVENNA: MODIFICATO ORARIO CHIUSURA AREA DI SERVIZIO SANT’EUFEMIA OVEST
Roma, 9 settembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, è stato modificato l’orario di chiusura dell’area di servizio “Sant’Eufemia ovest”, situata nel tratto compreso tra lo svincolo Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso Ravenna, come di seguito indicato:
-dalle 21:00 di mercoledì 9 alle 5:00 di giovedì 10 settembre;
-dalle 20:00 di giovedì 10 alle 5:00 di venerdì 11 settembre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.