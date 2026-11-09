D14 DIRAMAZIONE DI RAVENNA: CHIUSURE PER UNA NOTTE TRATTO BAGNACAVALLO-FORNACE ZARATTINI VERSO RAVENNA E SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
D14 DIRAMAZIONE DI RAVENNA: CHIUSURE PER UNA NOTTE TRATTO BAGNACAVALLO-FORNACE ZARATTINI VERSO RAVENNA E SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
Roma, 9 novembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso Ravenna.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Sant’Eufemia ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la viabilità ordinaria: SP8, via Sinistra Canale Superiore, via Italo Cristofori, SP253 San Vitale, via Guglielmo Marconi, via Albergone, SP253, rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Fornace Zarattini;
-sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Ravenna.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso la A14: entrare allo svincolo di Bagnacavallo;
in uscita per chi proviene da Ravenna: uscire allo svincolo SS16 Adriatica.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.