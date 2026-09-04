D14 DIRAMAZIONE DI RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BAGNACAVALLO-FORNACE ZARATTINI VERSO RAVENNA

Roma, 4 settembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti consecutive di lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso Ravenna.

L’area di servizio “Sant’Eufemia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la viabilità ordinaria: SP8, via Sinistra Canale Superiore, via Italo Cristofori, SP253 San Vitale, via Guglielmo Marconi, via Albergone, SP253, rientrare sulla D14 allo svincolo di Fornace Zarattini.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.