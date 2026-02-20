D14 DIRAMAZIONE DI RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BAGNACAVALLO-FORNACE ZARATTINI VERSO RAVENNA

Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla D14 Diramazione di Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso Ravenna, nei seguenti giorni e orari:

-nelle quattro notti di lunedì 23, martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, con orario 21:00-5:00;

-dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 febbraio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la viabilità ordinaria: SP8, via Sinistra Canale Superiore, via Italo Cristofori, SP253 San Vitale, via Guglielmo Marconi, via Albergone, SP253 e rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Fornace Zarattini.

Si precisa che, l’area di servizio “Sant’Eufemia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa:

-nelle tre notti di lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 febbraio, con orario 21:00-5:00;

-dalle 20:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 febbraio;

-dalle 21:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 febbraio.