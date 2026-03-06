D14 DIRAMAZIONE DI RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BAGNACAVALLO-FORNACE ZARATTINI VERSO RAVENNA

Roma, 6 marzo 2026 – Sulla D14 Diramazione di Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 9 e martedì 10 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso Ravenna.

L’area di servizio “Sant’Eufemia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la viabilità ordinaria: SP8, via Sinistra Canale Superiore, via Italo Cristofori, SP253 San Vitale, via Guglielmo Marconi, via Albergone, SP253 e rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Fornace Zarattini.