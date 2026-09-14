D14 DIRAMAZIONE DI RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BAGNACAVALLO-FORNACE ZARATTINI VERSO RAVENNA

Roma, 14 settembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso Ravenna.

Si precisa che l’area di servizio “Sant’Eufemia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la viabilità ordinaria: SP8, via Sinistra Canale Superiore, via Italo Cristofori, SP253 San Vitale, via Guglielmo Marconi, via Albergone, SP253, rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Fornace Zarattini.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.