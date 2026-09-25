D14 DIRAMAZIONE DI RAVENNA: CHIUSURE NOTTRNE DEL TRATTO BAGNACAVALLO-FORNACE ZARATTINI VERSO RAVENNA E DELLO SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
D14 DIRAMAZIONE DI RAVENNA: CHIUSURE NOTTRNE DEL TRATTO BAGNACAVALLO-FORNACE ZARATTINI VERSO RAVENNA E DELLO SVINCOLO DI FORNACE ZARATTINI
Roma, 25 settembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 28 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 29 SETTEMBRE
-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso Ravenna.
Si precisa che lo svincolo di Fornace Zarattini sarà chiuso in uscita per chi proviene da Ravenna e in entrata verso la A14 Bologna-Taranto.
Nella stessa notte, ma a partire dalle 20:30, sarà chiusa l’area di servizio “Sant’Eufemia ovest” situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Bagnacavallo, percorrere la SP8, via Sinistra Canale Superiore, via Italo Cristofori, la SP253 San Vitale, via Guglielmo Marconi, via Albergone, la SP253 e rientrare allo svincolo di Fornace Zarattini;
per la chiusura di Fornace Zarattini: Bagnacavallo.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 29 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE
-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso Ravenna.
Si precisa che lo svincolo di Fornace Zarattini sarà chiuso in uscita per chi proviene da Ravenna e in entrata verso la A14 Bologna-Taranto.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Sant’Eufemia ovest” situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Bagnacavallo, percorrere la SP8, via Sinistra Canale Superiore, via Italo Cristofori, la SP253 San Vitale, via Guglielmo Marconi, via Albergone, la SP253 e rientrare allo svincolo di Fornace Zarattini;
per la chiusura di Fornace Zarattini: Bagnacavallo.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 1 OTTOBRE E DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 1 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 2 OTTOBRE
-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso Ravenna.
Si precisa che lo svincolo di Fornace Zarattini sarà chiuso in entrata verso la A14 Bologna-Taranto. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Sant’Eufemia Ovest” situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Bagnacavallo, percorrere la SP8, via Sinistra Canale Superiore, via Italo Cristofori, la SP253 San Vitale, via Guglielmo Marconi, via Albergone, la SP253 e rientrare allo svincolo di Fornace Zarattini;
per la chiusura di Fornace Zarattini: Bagnacavallo.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 2 ALLE 6:00 DI SABATO 3 OTTOBRE
-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso Ravenna.
Nella stessa notte, ma con un’ora di anticipo, sarà chiusa l’area di servizio “Sant’Eufemia ovest” situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Bagnacavallo, percorrere la SP8, via Sinistra Canale Superiore, via Italo Cristofori, la SP253 San Vitale, via Guglielmo Marconi, via Albergone, la SP253 e rientrare allo svincolo di Fornace Zarattini.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.