D14 DIRAMAZIONE DI RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FORNACE ZARATTINI-BAGNACAVALLO VERSO A14 BOLOGNA-TARANTO

Roma, 16 giugno 2025 – Sulla D14 Diramazione di Ravenna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 giugno, sarà chiuso il tratto tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna Taranto.

Si precisa che l’area di servizio “Sant’Eufemia est”, situata nel suddetto tratto, chiuderà con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia;

– dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria: SP253 San Vitale, via Albergone, via Guglielmo Marconi, SP253 San Vitale, via Italo Cristofori, via Sinistra Canale Superiore, SP8 e rientrare sulla D14 allo svincolo di Bagnacavallo.