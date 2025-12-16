D14 DIRAMAZIONE DI RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAGNACAVALLO-FORNACE ZARATTINI VERSO RAVENNA

Roma, 16 dicembre 2025 – Sulla D14 Diramazione di Ravenna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso Ravenna. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Sant’Eufemia ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la viabilità ordinaria: SP8, via Sinistra Canale Superiore, via Italo Cristofori, SP253 San Vitale, via Guglielmo Marconi, via Albergone, SP253 e rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Fornace Zarattini.