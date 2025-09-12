D14 DIRAMAZIONE DI RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAGNACAVALLO-FORNACE ZARATTINI VERSO RAVENNA
Roma, 12 settembre 2025 – Sulla D14 Diramazione di Ravenna, per consentire lavori manutenzione delle opere in verde, dalle 21:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso Ravenna.
L’area di servizio “Sant’Eufemia ovest”, situata nel suddetto tratto, chiuderà con un’ora di anticipo.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la viabilità ordinaria: SP8, via Sinistra Canale Superiore, via Italo Cristofori, SP253 San Vitale, via Guglielmo Marconi, via Albergone, SP253 e rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Fornace Zarattini.