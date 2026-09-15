D14 DIRAMAZIONE DI RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAGNACAVALLO-FORNACE ZARATTINI VERSO RAVENNA
D14 DIRAMAZIONE DI RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAGNACAVALLO-FORNACE ZARATTINI VERSO RAVENNA
Roma, 15 settembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso Ravenna.
L’area di servizio “Sant’Eufemia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:30-6:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la viabilità ordinaria: SP8, via Sinistra Canale Superiore, via Italo Cristofori, SP253 San Vitale, via Guglielmo Marconi, via Albergone, SP253 e rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Fornace Zarattini.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.