D14 DIRAMAZIONE DI RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAGNACAVALLO-FORNACE ZARATTINI VERSO RAVENNA
D14 DIRAMAZIONE DI RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAGNACAVALLO-FORNACE ZARATTINI VERSO RAVENNA
Roma, 14 marzo 2026 – Sulla D14 Diramazione di Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso Ravenna.
L’area di servizio “Sant’Eufemia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la viabilità ordinaria: SP8, via Sinistra Canale Superiore, via Italo Cristofori, SP253 San Vitale, via Guglielmo Marconi, via Albergone, SP253 e rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Fornace Zarattini.