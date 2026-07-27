D14 DIRAMAZIONE DI RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAGNACAVALLO-FORNACE ZARATTINI VERSO RAVENNA
D14 DIRAMAZIONE DI RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAGNACAVALLO-FORNACE ZARATTINI VERSO RAVENNA
Roma, 27 luglio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso Ravenna.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Sant’Eufemia ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la viabilità ordinaria: SP8, via Sinistra Canale Superiore, via Italo Cristofori, SP253 San Vitale, via Guglielmo Marconi, via Albergone, SP253, rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Fornace Zarattini.