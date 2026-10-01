D14 DIRAMAZIONE DI RAVENNA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 1 ottobre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso Ravenna, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 1, alle 5:00 di venerdì 2 ottobre; di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Sant’Eufemia ovest”. Rimangono confermate, come da programma, le seguenti chiusure, per lavori di pavimentazione:

-dalle 21:00 di giovedì 1 alle 5:00 di venerdì 2 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare a Bagnacavallo o allo svincolo SS16 Adriatica;

-dalle 22:00 di venerdì 2 alle 6:00 di sabato 3 ottobre, sarà chiuso il tratto Bagnacavallo-Fornace Zarattini, verso Ravenna.

L’area di servizio “Sant’Eufemia ovest” situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Bagnacavallo, percorrere la SP8, via Sinistra Canale Superiore, via Italo Cristofori, la SP253 San Vitale, via Guglielmo Marconi, via Albergone, la SP253 e rientrare allo svincolo di Fornace Zarattini.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.